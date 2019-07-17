Сотрудник подразделения «Северстали» за 140 тысяч рублей подделал документы

Следственный комитет России по Вологодской области завершил расследование уголовного дела о подкупе сотрудника подразделения «Северстали».

По версии следствия, осенью 2018 года в Череповце обвиняемый, являясь заместителем директора в крупной коммерческой организации, получил взятку. Деньги передал человек, который действовал в интересах фирмы-подрядчика. По данным Newsvo, получивший взятку работал в подразделении «Северстали».

140 тысяч рублей были платой за содействие в подготовке, согласовании и подписании недостоверных актов ремонтных работ, якобы выполненных одной из фирм. На основании этих документов подрядчик необоснованно получил в качестве оплаты более 1 миллиона рублей. По мнению следствия, обвиняемый в полной мере осознавал, что его действия являются незаконными.

Уголовное дело возбуждено по результатам проверки материалов оперативно-разыскной деятельности ОЭБ и ПК УМВД России по Череповцу.

Пытаясь спасти личное имущество, обвиняемый передал дочери автомашину «Фольксваген Тоурег» стоимостью 2,2 млн. руб. Но в ходе следствия машина была все-таки арестована, поскольку отчуждение имущества произошло после начала процессуальной проверки.

Уголовное дело передано в суд. Согласно УК, такое преступление наказывается штрафом в размере от 1 до 3 миллионов рублей либо лишением свободы на срок от 5 до 9 лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

Кроме того, следствие обратилось в прокуратуру о привлечении ремонтной фирмы к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).