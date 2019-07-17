Коллекторам запретили взыскивать с россиян долги по ЖКХ

17.07.2019 [Общество]

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий передавать коллекторам долги граждан за услуги жилищно-коммунального хозяйства. 

Он вступит в силу в день публикации, если его подпишет президент РФ.

Один из авторов законопроекта Ирина Яровая сказала, что закон был дополнен рядом поправок: 

- В частности, мы делаем невозможным погашение долгов за счет соседей. Кроме того, взыскание долга будет возможно только через суд.

Общая задолженность по ЖКХ в России, по оценке Минстроя на начало 2019 года, составляла 1,238 триллиона рублей. 750 миллиардов пришлось на долги населения, остальное — на долги управляющих компаний, сообщает Медуза.

Тэги: ЖКХ, долги, коллекторы

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