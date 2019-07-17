Конкурсный управляющий дочерней фирмы «Стройиндустрии» катался с семьей на арестованном за долги автомобиле компании

Арбитражный суд Вологодской области вынес предупреждение конкурсному управляющему ООО «Стройпластик» за необеспечение сохранности имущества должника. Речь идет об автомобиле «Toyota Land Cruiser 120», который должны были продать в целях удовлетворения требований кредиторов фирмы.

Напомним, 2 июня 2017 года ООО «Стройпластик» было признано банкротом. Конкурсным управляющим был назначен член ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий» Михаил Петрушкин.

В феврале 2018 года в Рыбинске Ярославской области произошло ДТП с автомобилем «Toyota Land Cruiser 120» - тем самым, который был включен в конкурсную массу имущества ООО «Стройпластик», то есть пользоваться им было нельзя. Как установил суд, в момент ДТП машиной управляла супруга Петрушкина.

- В рамках административного расследования, проведённого Управлением Россреестра по Вологодской области, установлено, что конкурсный управляющий Петрушкин использовал указанный автомобиль в личных целях для выезда с семьей к родственникам в город Рыбинск, где его супруга совершила ДТП, в результате которого имуществу должника причинен ущерб. Тем самым арбитражным управляющим не исполнена установленная ст. 20.3 Закона о банкротстве обязанность по принятию мер по защите и обеспечению сохранности имущества должника, - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В суде Петрушкин просил признать правонарушение малозначительным. Он сказал, что решил «взять автомобиль с собой» при поездке с супругой в отпуск, чтобы обеспечить сохранность автомобиля. Арбитражный суд отклонил эти доводы и привлек Петрушкина к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ, назначив наказание в виде предупреждения.

Ранее определением Арбитражного суда Вологодской области от 5 июня 2018 года Петрушкин по собственной просьбе был отстранен от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО «Стройпластик».

Напомним, что два из четырех учредителей ООО «Стройпластик» - это Вячеслав Гудков и ООО «Стройиндустрия», которое известно в Вологде по истории с недостроенными домами для дольщиков.

В 2018 году в Вологде было завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «Стройпластик». Работники фирмы не получали зарплату с 31 декабря 2016 года по 4 апреля 2017 года. При этом денежных средств, по версии следствия, было достаточно для выплаты задолженности по зарплате. На доли в объекте недвижимости обвиняемого был наложен арест на общую сумму 2,8 млн. рублей.