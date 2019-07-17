Конкурсный управляющий дочерней фирмы «Стройиндустрии» катался с семьей на арестованном за долги автомобиле компании

17.07.2019 [Общество]

Арбитражный суд Вологодской области вынес предупреждение конкурсному управляющему ООО «Стройпластик» за необеспечение сохранности имущества должника. Речь идет об автомобиле «Toyota Land Cruiser 120», который должны были продать в целях удовлетворения требований кредиторов фирмы.

Напомним, 2 июня 2017 года ООО «Стройпластик» было признано банкротом. Конкурсным управляющим был назначен член ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий» Михаил Петрушкин.

В феврале 2018 года в Рыбинске Ярославской области произошло ДТП с автомобилем «Toyota Land Cruiser 120» - тем самым, который был включен в конкурсную массу имущества ООО «Стройпластик», то есть пользоваться им было нельзя. Как установил суд, в момент ДТП машиной управляла супруга Петрушкина.

- В рамках административного расследования, проведённого Управлением Россреестра по Вологодской области, установлено, что конкурсный управляющий Петрушкин использовал указанный автомобиль в личных целях для выезда с семьей к родственникам в город Рыбинск, где его супруга совершила ДТП, в результате которого имуществу должника причинен ущерб. Тем самым арбитражным управляющим не исполнена установленная ст. 20.3 Закона о банкротстве обязанность по принятию мер по защите и обеспечению сохранности имущества должника, - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В суде Петрушкин просил признать правонарушение малозначительным. Он сказал, что решил «взять автомобиль с собой» при поездке с супругой в отпуск, чтобы обеспечить сохранность автомобиля. Арбитражный суд отклонил эти доводы и привлек Петрушкина к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ, назначив наказание в виде предупреждения.

Ранее определением Арбитражного суда Вологодской области от 5 июня 2018 года Петрушкин по собственной просьбе был отстранен от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО «Стройпластик».

Напомним, что два из четырех учредителей ООО «Стройпластик» - это Вячеслав Гудков и ООО «Стройиндустрия», которое известно в Вологде по истории с недостроенными домами для дольщиков.

В 2018 году в Вологде было завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «Стройпластик». Работники фирмы не получали зарплату с 31 декабря 2016 года по 4 апреля 2017 года. При этом денежных средств, по версии следствия, было достаточно для выплаты задолженности по зарплате. На доли в объекте недвижимости обвиняемого был наложен арест на общую сумму 2,8 млн. рублей.

Тэги: Стройиндустрия

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