Череповчанку, бросившую троих детей, отправили в колонию

17.07.2019 [Общество]

Жительницу деревни Ирдоматка в Череповецком районе приговорили к реальному сроку лишения свободы за долг по алиментам. Как сообщили в УФССП России по Вологодской области, женщина бросила трех своих детей и была лишена родительских прав.

У нее накопился долг по алиментам в размере 237 тыс. руб. Взыскать эти деньги приставы не смогли.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей…». Череповецкий районный суд приговорил женщину к 5 месяцам лишения свободы, но поскольку у нее уже была непогашенная судимость за совершенную ранее кражу, срок увеличился до 1 года 7 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Череповчанку заключили под стражу в зале суда.

Тэги: алименты, долги, неблагополучные семьи

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