Суд разрешил вологжанке строить дом в национальном парке «Русский Север» 

Вологодский областной суд разрешил построить жилой в национальном парке «Русский Север» в Кирилловском районе.

Дело по иску Любови Гудковой рассматривалось в судах разных инстанций несколько лет. Женщина просила разрешить строительство жилого дома на территории национального парка.

Как сообщает пресс-служба судов Вологодской области, в мае 2015 года администрация сельского поселения Николоторжское передала Любови Гудковой по договору аренды земельный участок в деревне Щаниково на срок 20 лет. Эта земля входит в границы национального парка «Русский Север» в зоне хозяйственного назначения. В июле 2017 года Минприроды согласовало использование этого участка для ведения личного подсобного хозяйства при условии соблюдения режима особой охраны национального парка.



В сентябре 2018 года Любовь Гудкова уведомила Минприроды России о планируемом строительстве дома, но разрешения не получила. В ответе ведомства было указано, что земельный участок находится в федеральной собственности и им распоряжается Росимущество.

Между тем, Кирилловский районный суд встал на сторону Любови Гудковой и обязал Минприроды устранить нарушения. В апреле 2019 года ведомство подало апелляцию, указав, что договор аренды был заключен в нарушение запрета, установленного статьей 27 ЗК РФ. Согласованное Минприроды России разрешенное использование этого участка не допускает размещение на нем жилого дома.



Однако Вологодский областной суд учел то, что арендуемый Гудковой участок входит в зону хозяйственного назначения национального парка «Русский Север», в границах которой допускается строительство жилых домов. Решение суда в пользу Любови Гудковой было вынесено 28 июня.

Напомним, подобные судебные иски в отношении строительства в парке "Русский Север" рассматриваются судами в течение последних нескольких лет. Так, в 2018 году Newsvo писал, что Министерство природы РФ посчитало самовольной постройкой многоквартирный дом, построенный в Кириллове для переселенцев.