Житель города Бабаево развозил девушек по вызову по адресам и делил с ними прибыль

17.07.2019 [Происшествия]

Бабаевский районный суд вынес приговор по уголовному делу об организации занятия проституцией. Местный житель развозил девушек по вызову по адресам и делили с ними полученные деньги.

Суд установил, что мужчина занимался этим бизнесом с мая 2018 по 18 декабря 2018 года.

- Согласно отведенной себе роли он принимал заказы по телефону и на своем автомобиле развозил девушек по указанным клиентами адресам. Сексуальные услуги оказывались девушками за плату в размере 3500 рублей в час, полученные денежные средства  делил с девушками пополам, - сообщает прокуратура Бабаевского района.

18 декабря 2018 года мужчину задержали полицейские. Он признал свою вину и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке уголовного судопроизводства.

Его приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Отмечается, что мужчина получал незаконное личное вознаграждение как организатор занятия проституцией, однако, судя по всему, эти деньги останутся у него.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Тэги: проституция

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