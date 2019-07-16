У детской поликлиники на улице Гоголя в Вологде появится колясочная

В Заречье продолжаются работы по проекту «Народный бюджет ТОС». Сейчас подрядчик благоустраивает колясочную и парковочную зону у детской поликлиники № 3 на улице Гоголя.

Инициатива обустроить эти зоны принадлежит ТОСу «Горького». Кроме этого, ТОС получил деньги на реализацию проекта по освещению и благоустройству пешеходных переходов на улице Некрасова - от площади Чайковского до улицы Фрязиновской.

Сделать у поликлиники колясочную просили родители в микрорайоне Заречья, поскольку их негде там ставить. Когда в ТОСе занялись этим вопросом, то решили вместе с колясочной обустроить и парковку, которой там тоже нет. На реализацию обоих проектов ТОСу выделили 1,5 миллиона рублей.

Напомним, что программа «Народный бюджет ТОС» действует в Вологде с 2019 года. Всего город совместно с ТОСами этим летом реализует 37 инициатив, на которые выделено 36 млн рублей.