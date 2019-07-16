Череповец вошел в топ-10 российских моногородов, однако программа их развития признана неэффективной

Череповец вошел в Топ-10 российских моногородов по уровню развития экономики среди 319 российских моногородов. Рейтинг ежегодно составляется Фондом развития моногородов и оценивает активность и эффективность работы органов местного самоуправления. Между тем, в этом году Счетная палата РФ признала неэффективной программу развития моногородов.

Награды городам из Топ-10 вручили 15 июля на форуме по развитию моногородов, который проходит в Тольятти.

- Это заслуженная победа череповчан. Город стал территорией опережающего социально-экономического развития, введен в эксплуатацию индустриальный парк, инвестиции в строительство новых производств составляют более 2,5 миллиардов рублей, - написала на своей странице в соцсети мэр Череповца Елена Авдеева.

Помимо Череповца, в десятку лучших моногородов вошли Выкса (нижегородская область), Павловск (Воронежская область), Котовск (Тамбовская область), Тутаев (Ярославская область), Губкин (Белгородская область), Тейково (Ивановская область), Набережные Челны (Республика Татарстан), Глазов (Республика Удмуртия) и Невиномысск (Ставропольский край).

На форуме в Тольятти глава Фонда развития моногородов, заместитель председателя ВЭБ.РФ Ирина Макиева рассказала, что с 1 января 2020 года может начать функционировать новая госпрограмма по развитию моногородов, объем финансирования - 10-11 млрд рублей в год. Программа будет действовать до 2024 года, пишет ТАСС.

Добавим, что этим летом около 100 некоммерческих организаций из 59 моногородов стали победителями первого конкурса Фонда президентских грантов. Общая сумма грантов составит свыше 106 млн рублей, сообщает Фонд развития моногородов. Наибольшее количество заявок было подано из Тольятти (8 проектов) и Череповца (6 проектов).

В то же время в этом году Счетная палата РФ признала неэффективной программу развития моногородов. Аудиторы Счетной палаты проанализировали результаты исполнения Комплексной программы развития моногородов, запущенной в 2016 году и досрочно прекращенной с 1 января 2019 года. Они пришли к выводу, что существенно улучшить положение моногородов и их жителей программа не смогла.

В частности, в Счётной палате назвали ряд аспектов, из-за которых эффективность программы оценивалась неверно.

- Например, при подсчете вновь созданных рабочих мест Министерство учитывало и временные места. В результате показатель почти вдвое превысил плановый, хотя в половине моногородов уровень регистрируемой безработицы в это время был выше среднероссийского. Люди продолжили покидать моногорода: число трудоспособного населения в них за два года сократилось на 353,6 тысячи человек, - сообщает "Российская газета".

15 февраля 2019 года руководитель Фонда развития моногородов Ирина Макиева заявила, что существует вероятность исключения ряда муниципалитетов из перечня моногородов при его пересмотре в апреле 2019 года. В качестве примера кандидата на исключение из списка моногородов Макиева назвала Череповец. Об этом сообщало ИА "Красная весна" со ссылкой на интервью Ирины Макиевой ТАСС.