Воспользоваться льготной ипотекой в Вологодской области смогут семьи с одним ребенком

16.07.2019 [Общество]

Приобрести жилье на льготных ипотечных условиях в Вологодской области теперь смогут не только семьи с двумя и более детьми, но и с одним ребенком. Главное условие – срок рождения малыша. Подать заявку на такую ипотеку смогут родители, чей ребенок родился не раньше 1 января 2018 года.

По мнению губернатора Олега Кувшинникова, регион обладает достаточными ресурсами для расширения ранее заявленной областной программы.

- Впервые предложил расширить действие областной программы по льготной ипотеке на III Форуме женщин Северо-Западного округа. Сейчас ипотека по сниженным ставкам доступна семьям с двумя детьми или многодетным семьям. Мы шагнули дальше. Теперь в области будет действовать льготная ипотека при рождении первого ребенка, - написал глава региона в своей группе в соцсети.

Напомним, ранее пользоваться льготной ипотекой могли семьи, в которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился второй и (или) последующие дети. Льготная ипотека предоставляется на покупку квартиры на вторичном рынке на весь период кредитования, а также на перекредитование ранее приобретенного вторичного жилого фонда. Региональный бюджет взял на себя обязательства компенсации 3% от установленных ставок. На сегодняшний день льготный размер ипотечного займа составляет для вологжан от 6,5% до 8% в зависимости от первоначального взноса, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.

Теперь при рождении первого ребенка квартиры на условиях льготной ипотеки можно покупать как на первичном, так и на вторичном рынке жилья.

Соответствующие изменения в Постановление области должны быть внесены в срок до 1 августа 2019 года. Выдачу займов будет осуществлять АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования Вологодской области», основной акционер которого - Вологодская область в лице Департамента имущественных отношений. Телефон горячей линии 8-800-2222-606.

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ".

Тэги: ипотека

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