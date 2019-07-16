Вологодские школьники завоевали семь медалей на Международном фестивале по шахматам

Фото: спорт-центр35.рф

Школьники из Вологды и Череповца завоевали семь медалей на XXVI Международном фестивале по шахматам «Кубок Волги 2019» и этапе Кубка России. Соревнования среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет и юношей и девушек до 15 лет прошли в Костроме.

В сборной Вологодской области играли ребята из ДЮСШ "Спартак" из Вологды и спортшколы №4 из Череповца. Они завоевали три золотых, три серебряных и одну бронзовую медаль. Вологжанин Александр Тропинин одержал победу в блиц-турнире среди мальчиков до 9 лет. Второе место досталось ещё одному вологжанину, Дмитрию Викторову.

Виктор Морозов одержал победу в классических шахматах, а Андрей Бутвин стал первым среди участников с ограниченными возможностями здоровья.