В Череповце бездомный попросился играть в футбол с подростками, чтобы украсть мобильник

В Череповце полицейские задержали мужчину, который подозревается в краже сотовых телефонов у подростка и дачника. Чтобы похитить мобильник у школьника, злоумышленник попросился поиграть с ребятами в футбол.

О пропаже сотового телефона у 16-летнего подростка полицейским рассказала его мать. Выяснилось, что в одном из парков Заягорбского микрорайона мальчик играл в футбол со своими друзьями. В это время неизвестный мужчина попросился быть вратарем.

- В один из моментов ребята заметили отсутствие игрока, стоявшего на воротах. Подросток сразу проверил вещи, которые лежали рядом, и обнаружил отсутствие своего сотового телефона, - сообщает УМВД по Череповцу.

Вскоре предполагаемый преступник был задержан. Им оказался 31-летний мужчина, не имеющий определенного места жительства, который уже не раз попадал в поле зрения правоохранительных органов. Полицейские также выяснили, что днем ранее он похитил сотовый телефон у 35-летнего мужчины в в одном из садоводческих товариществ.

Возбуждены уголовные дело по статье «Кража». Мужчина заключен под стражу.