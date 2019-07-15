Школьница из Череповца завоевала серебро на Всероссийских соревнованиях по конному спорту

Всероссийские соревнования по конному спорту "Троеборная юность России" завершились накануне в Московской области на базе конно-спортивного клуба "Созвездие". За медали боролись 80 участников из 12 регионов России.

Вологодскую область представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы №9 из Череповца - Максим Вагин и Виктория Лопатина. По итогам трех соревновательных дней Виктория на лошади по кличке Гурман завоевала серебряную медаль в программе "Детский класс 80 см."

Отметим что это уже не первый успех Вики этим летом. На Открытом чемпионате Вологодской области, который прошел в середине июня в Череповце, она стала абсолютным победителем среди детей.