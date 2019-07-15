Школьница из Череповца завоевала серебро на Всероссийских соревнованиях по конному спорту

15.07.2019 [Спорт]

Всероссийские соревнования по конному спорту "Троеборная юность России" завершились накануне в Московской области на базе конно-спортивного клуба "Созвездие". За медали боролись 80 участников из 12 регионов России.

Вологодскую область представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы №9 из Череповца - Максим Вагин и Виктория Лопатина. По итогам трех соревновательных дней Виктория на лошади по кличке Гурман завоевала серебряную медаль в программе "Детский класс 80 см."

Отметим что это уже не первый успех Вики этим летом. На Открытом чемпионате Вологодской области, который прошел в середине июня в Череповце, она стала абсолютным победителем среди детей.

Тэги: конный спорт

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В департаменте здравоохранения пообещали разобраться со случаем ампутации пальцев пациентке Вологодской горбольницы № 1
В Кремле ждут проблем от губернаторских выборов в Вологодской области
В России отменили бумажные справки для подтверждения инвалидности
Объявлен сбор средств Юрию Шадрину на выплату штрафа за статус о Путине в соцсети
11 млн рублей из бюджета: в Вологодской области заказали концерты Хора Турецкого по двойной цене?
Почтальона из Бабаевского района наградят за то, что она перехитрила грабителя
Учредителя ООО "МиМП" Елену Минакову обвиняют в преднамеренном банкротстве фирмы
В Красавино пьяный водитель на "Ладе" въехал в многоквартирный дом
В Великоустюгском районе пристав присвоила миллион рублей, взысканных по алиментам
Жителя Великого Устюга оштрафовали за неуважение к Путину 
15.07.2019 [Общество]

Вологодских специалистов не позвали на встречу с мэром по благоустройству набережной

1121
0
15.07.2019 [Общество]

Вологжанин попросил президента Монголии помочь отремонтировать детсад в Вологде

326
0
15.07.2019 [Общество]

На первый этап строительства Некрасовского моста в Вологде потратят 1,8 миллиарда рублей

784
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Великом Устюге прошел митинг в поддержку активистов Шиеса
Школьница из Череповца завоевала серебро на Всероссийских соревнованиях по конному спорту
Вологжанин попросил президента Монголии помочь отремонтировать детсад в Вологде
В череповецком агентстве недвижимости клиентам помогали незаконно использовать материнский капитал
На улице Батюшкова в Вологде после закрытия игорного клуба снова открыли этот бизнес в том же здании
Череповчане стали призерами международных соревнований для детей, перенесших онкологические заболевания
Мусор в поселке Суда с одобрения властей вывозили не ежедневно, а три раза в неделю
 


15.07.2019 [Общество]

Вологодских специалистов не позвали на встречу с мэром по благоустройству набережной

1121
0
15.07.2019 [БлогоVO]

316 Путиных

272
0
14.07.2019 [Обзор Прессы]

Минздрав представил законопроект о донорстве костного мозга. Что с ним не так?

278
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика