Вологжанин попросил президента Монголии помочь отремонтировать детсад в Вологде

15.07.2019 [Общество]

Житель Вологды Евгений Секретарев написал письмо президенту Моноголии с просьбой помочь отремонтировать детский сад № 40 "Березка" в Вологде, куда ходит его ребенок. По его словам, чиновники его обращения по этой проблеме игнорируют. Кроме того, он собирается писать письмо с просьбой о помощи президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Евгений пишет, что на такой шаг его подтолкнуло игнорирование этой проблемы со стороны городских властей. Напомним, в начале июля вологжанин сфотографировал и описал, в каком плачевном состоянии в детсаду находятся помещения, окна, игровые площадки.

По словам Евгения Секретарева, заведующая детсадом в разговоре с ним пожаловалась на отсутствие финансирования со стороны управления образования. После этого вологжанин сходил на прием к начальнику этого ведомства. Он рассказал, что встреча оказалась бесполезной - ему дали понять, что в этом году ремонта точно не будет. Кроме того, Евгения не захотели пустить на приемку детсада перед началом нового учебного года:

- А знаете, что охарактеризовало отношение чиновников к детям лучше всего? Когда я, по содержанию поста Кирилла Шелепина попросил включить меня в комиссию по приемке садика. Мне было отвечено категорическим отказом, и даже просто поприсутствовать, и посмотреть как осуществляется приемка садика, мне было строго настрого запрещено. Причем формулировка была крайне издевательской — мы все проблемы записали, и будем их решать. Зачем вам о них говорить при приемке. Пока не знаю, насколько это законно, с их стороны, но данный факт выдает их с головой. Плевать они хотели на интересы детей, и родителей. И принимать они будут для галочки, и красивых отчетов.

Приемка детского сада "Березка" должна пройти 16 июня, и сегодня Евгений Секретарев пошел туда, чтобы проверить, устранили ли нарушения, на которые он обратил внимание руководства детсада и управления образования. Поведение заведующей детсадом его очень удивило: по словам Евгения, она закрыла группу на ключ, как только его увидела.

- Однозначно можно сделать вывод. Ей просто нечего мне ответить. Ничего в группе не поменялось. Все те же опасные окна, опасный старый линолеум, опасные, старые, скрученные саморезами детские кроватки. <...> Кстати по облупившемуся фасаду можно однозначно сделать вывод что с крышей тоже имеются проблемы. А именно с крыши на это место течет вода.

На игровой площадке на улице, по словам Евгения, "отремонтировали" кораблик: 

- Просто демонтировали сгнившую часть, и заменили ее новой. Причем доски для этого предоставили сами родители.

А металлические игровые конструкции покрасили новой краской поверх старой, из-за чего старая краска слезает острыми слоями - дети могут пораниться.

Получив очередные отписки от Роспотребнадзора и правительства области и не дождавшись ответов о сроках ремонта от городского управления образования, Евгений Секретарев теперь решил написать письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, поскольку в Вологде проблемы детских садов решить не могут.

Тэги: детские сады, администрация Вологды, чиновники

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