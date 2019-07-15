Череповчане стали призерами международных соревнований для детей, перенесших онкологические заболевания

Диана Толокнова и Алексей Железняков из Череповца стали призерами Всемирных детских игр победителей. Это спортивные соревнования для детей, перенесших онкологические заболевания.

Юбилейные, десятые, игры открылись 3 июля в Москве. В них участвовали более 500 детей из 15 стран мира - они боролись за победу в соревнованиях по плаванию, лёгкой атлетике, шахматам, теннису, стрельбе и футболу.

Студентка второго курса "Череповецкого многопрофильного колледжа" Диана Толокнова завоевала золотые медали сразу в двух дисциплинах - спортивной ходьбе и плавании. А шестнадцатилетний Алексей Железняков стал серебряным призером в соревнованиях по футболу.

Как сообщает Комитет по физической культуре и спорту Вологодской области, поддержать ребят и помочь в проведении Игр в Москву ездила пятнадцатилетняя Ульяна Дарская из Череповца. Ранее девушка два раза была участником и призёром этих игр: она занимала 2-е и 3-е места в соревнованиях по футболу.

Добавим, что за 10 лет во Всемирных детских играх победителей приняли участие более 4000 детей из 40 регионов России и 22 стран мира.