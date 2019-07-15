Мусор в поселке Суда с одобрения властей вывозили не ежедневно, а три раза в неделю

15.07.2019 [Общество]

Администрация Судского сельского поселения в Череповецком районе разрешила региональном оператору вывозить мусор не ежедневно, как того требует законодательство, а три раза в неделю. Соответствующий график был утвержден в схеме обращения с твердыми коммунальными отходами в Суде.        

В итоге мусорные баки возле многоквартирных жилых домов в этом поселке стояли переполненными.    

- Допущенные органом местного самоуправления нарушения способствовали  переполнению мусорных контейнеров и ненадлежащему содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов, образованию несанкционированных свалок, что привело к ущемлению прав граждан на качественное оказание коммунальных услуг и благоприятную окружающую среду, - сообщает областная прокуратура.

После вмешательства прокуратуры схема обращения с отходами была приведена в соответствие с действующим законодательством и направлена региональному оператору. Напомним, на территории Череповецкого района это ООО «Чистый след». Заместитель главы Судского сельского поселения, который отвечает за сферу ЖКХ, привлечен к дисциплинарной ответственности.

Тэги: мусор, нарушения
Сюжет: тариф на вывоз мусора

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