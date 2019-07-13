Череповчанка Ксения Шахова стала бронзовым призером Универсиады в Сборной России по футболу

13.07.2019 [Спорт]
Череповчанка Ксения Шахова стала бронзовым призером Универсиады в Сборной России по футболу

Студенческая женская Сборная России по футболу завоевала бронзовые медали Универсиады, которая в эти дни проходит в итальянском Неаполе.

В матче за третье место россиянки обыграли студенток из Ирландии. Основное время матча завершилось вничью со счетом 2:2. Потом россиянки отстали, но смогли не только сравнять счёт, но и вырвать победу в серии послематчевых пенальти - 4:2.

В составе сборной России выступала череповчанка Ксения Шахова - студентка биологии и здоровья человека Череповецкого государственного университета. Ксения начинала играть в футбол в Череповце у тренера Владимира Голубинского, а сейчас является игроком ЖФК «Енисей» (Красноярск).

Тэги: Футбол
Фото: vk.com/wfcenisey

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