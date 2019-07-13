Череповчанка Ксения Шахова стала бронзовым призером Универсиады в Сборной России по футболу

Студенческая женская Сборная России по футболу завоевала бронзовые медали Универсиады, которая в эти дни проходит в итальянском Неаполе.

В матче за третье место россиянки обыграли студенток из Ирландии. Основное время матча завершилось вничью со счетом 2:2. Потом россиянки отстали, но смогли не только сравнять счёт, но и вырвать победу в серии послематчевых пенальти - 4:2.

В составе сборной России выступала череповчанка Ксения Шахова - студентка биологии и здоровья человека Череповецкого государственного университета. Ксения начинала играть в футбол в Череповце у тренера Владимира Голубинского, а сейчас является игроком ЖФК «Енисей» (Красноярск).