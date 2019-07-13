Пострадавшим при затоплении деревни в Тарногском районе окажут материальную помощь

13.07.2019 [Происшествия]

Глава Тарногского района Сергей Гусев сообщил на своей странице в соцсети, что пострадавшим от затопления в деревне Тюприха окажут материальную помощь.

- Приняты решения по организации непрерывного наблюдения за ситуацией с выставлением поста в д. Тюприха. После прохождения паводка будет проведено обследование территории, уточнены параметры причиненного ущерба. В случае обращения граждан, проживающих в подтопленных домах, будет оказана материальная помощь, - написал Сергей Гусев.

Деревню затопило 11 июля из-за резкого подъема уровня воды после сильных дождей в реке Лохта. По словам главы района, в зону подтопления попали восемь домов, в которых проживает 21 человек, в том числе трое детей. Территория возле домов полностью затоплена, включая огороды.

Ранее, 10 июля, в Тарноге затопило улицу Красную:

Некоторые жители пишут в соцсети, что причина таких затоплений - захламление русла рек, которые не чистят. 

Тэги: половодье
Фото со страницы главы Тарногского района Сергея Гусева

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