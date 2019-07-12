Почтальона из Бабаевского района наградят за то, что она перехитрила грабителя

12.07.2019 [Общество]

Начальник участка Бабаевского почтамта Валентина Богдан получила ведомственную награду за то, что не растерялась, когда в отделение почты ворвался грабитель и стал требовать деньги.

Осенью прошлого года в отделение почты, где работает Валентина Богдан, ворвался грабитель, который стал требовать у сотрудницы деньги. Женщина вытащила свой кошелёк и отдала нападавшему, после чего тот скрылся. 

- Тем самым женщина защитила 11 миллионов, который предназначались для пенсий, соцпособий местным жителям. В ближайшие дни Валентину Богдан и ее коллегу Сергея Поликарпова, водителя Бабаевского почтамта, пострадавшего во время нападения, водителя представят к ведомственной награде – знаку «За мужество», - сообщает сайт областного правительства.

Добавим, что кроме Валентины Богдан сегодня в областном правительстве были отмечены еще 79 почтовых работников. Среди них начальник почтамта Великого Устюга Наталья Реутова -  она контролирует доставку писем и посылок из Вологды, в том числе Деду Морозу.

 

Тэги: Почта России, грабеж

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