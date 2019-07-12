Росгвардию будут нанимать для охраны посевов конопли и мака

12.07.2019 [Общество]

Росгвардия будет на договорной основе охранять посевы наркосодержащих растений, которые выращивают в медицинских, научных и учебных целях, а также опийного мака, используемого в промышленных целях. Соответствующими полномочиями Росгвардию наделяет проект постановления правительства.

Для этого можно будет также нанимать охрану ведомств, в ведении которых находятся организации, осуществляющие культивирование наркосодержащих растений. Охранять посевы мака, выращиваемого в промышленных целях, смогут частные охранные фирмы.

Как пишет Meduza, подготовка новых правил связана с недавно принятым законом, который разрешил выращивать в России в медицинских целях наркосодержащие растения. Ранее это можно было делать лишь в научных, учебных и экспертных целях. Закон также позволил культивировать их в промышленных целях, не связанных с производством лекарств — к примеру, для пищевых продуктов.

Тэги: Росгвардия, медицина, мак, наркотики

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