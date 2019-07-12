В село Борисово-Судское передали новую пожарную автоцистерну

Отдельный пост противопожарной службы области в селе Борисово-Судское Бабаевского района получил новую пожарную автоцистерну.

По словам заместителя губернатора Виктора Рябишина, в рамках поэтапного обновления парка пожарной техники противопожарной службы на 2018-2020 годы в Вологодской области за счет средств регионального бюджета ежегодно закупается три новых пожарных автоцистерн. Машина, переданная в Борисово-Судское, - одна из них.

Эта автоцистерна повышенной проходимости на базе автомобиля УРАЛ емкостью 6000 литров. Она полностью укомплектована специальным пожарно-техническим вооружением и имеет всё необходимое для эффективной работы при любых ситуациях.

- Новая машина позволит повысить боеготовность отдельного поста № 117 и обеспечить выполнение одной из главных задач, которые перед нами стоят, – это в максимально короткое время прибытие к месту пожара, в сельской местности это время составляет 20 минут, следовательно, максимально снизить ущерб и предупредить гибель людей на пожарах, - пояснил Виктор Рябишин.

По данным пресс-службы правительства области, в зоне ответственности поста в Борисово-Судском находится 91 населенный пункт с населением около 4000 человек и девять социально значимых объектов. Два из них - это Бабаевская центральная районная больница № 2 и Комплексный центр социального обслуживания населения Бабаевского района.

Напомним, что тушить пожары в районах Вологодской области также помогают добровольные пожарные дружины. В 2017 году региональное общественное учреждение пожарной охраны «Добровольная пожарная команда Вологодской области» получило президентский грант в размере 926,4 тыс. рублей. На эти средства должны были создать пожарные дружины в пяти населенных пунктах: в деревнях Ивановское в Вашкинском районе, Игумницево в Междуреченском районе, селе Минькино в Грязовецком районе и посёлках Рогна в Верховажском районе и Советском в Тотемском районе.