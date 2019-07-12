В село Борисово-Судское передали новую пожарную автоцистерну

12.07.2019 [Общество]

Отдельный пост противопожарной службы области в селе Борисово-Судское Бабаевского района получил новую пожарную автоцистерну.

По словам заместителя губернатора Виктора Рябишина, в рамках поэтапного обновления парка пожарной техники противопожарной службы на 2018-2020 годы в Вологодской области за счет средств регионального бюджета ежегодно закупается три новых пожарных автоцистерн. Машина, переданная в Борисово-Судское, - одна из них.

Эта автоцистерна повышенной проходимости на базе автомобиля УРАЛ емкостью 6000 литров. Она полностью укомплектована специальным пожарно-техническим вооружением и имеет всё необходимое для эффективной работы при любых ситуациях.

- Новая машина позволит повысить боеготовность отдельного поста № 117 и обеспечить выполнение одной из главных задач, которые перед нами стоят, – это в максимально короткое время прибытие к месту пожара, в сельской местности это время составляет 20 минут, следовательно, максимально снизить ущерб и предупредить гибель людей на пожарах, - пояснил Виктор Рябишин.

По данным пресс-службы правительства области, в зоне ответственности поста в Борисово-Судском находится 91 населенный пункт с населением около 4000 человек и девять социально значимых объектов. Два из них -  это Бабаевская центральная районная больница № 2 и Комплексный центр социального обслуживания населения Бабаевского района.

Напомним, что тушить пожары в районах Вологодской области также помогают добровольные пожарные дружины. В 2017 году региональное общественное учреждение пожарной охраны «Добровольная пожарная команда Вологодской области» получило президентский грант в размере 926,4 тыс. рублей. На эти средства должны были создать пожарные дружины в пяти населенных пунктах: в деревнях Ивановское в Вашкинском районе, Игумницево в Междуреченском районе, селе Минькино в Грязовецком районе и посёлках Рогна в Верховажском районе и Советском в Тотемском районе.

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ".

Тэги: пожарные

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Кремле ждут проблем от губернаторских выборов в Вологодской области
В департаменте здравоохранения пообещали разобраться со случаем ампутации пальцев пациентке Вологодской горбольницы № 1
В России отменили бумажные справки для подтверждения инвалидности
Флаг России над разваливающимся крыльцом: родители рассказывают о состоянии детсадов и школ в Вологде
Самолет "Северстали", совершивший аварийную посадку в Воронеже, вылетел в Череповец
Объявлен сбор средств Юрию Шадрину на выплату штрафа за статус о Путине в соцсети
Вологодский городской суд отпустил журналиста Алексея Сизова под домашний арест
В Вологде в третий раз загорелся выявленный памятник архитектуры на улице Гоголя
«Аквалайн» в Вологде сделал тариф на вывоз мусора почти на 5 рублей больше, чем обещал губернатор
Вологжанина, пытающегося решить проблему с ПДД на Пречистенской набережной в Вологде, поддержали в соцсети
10.07.2019 [Общество]

В департаменте здравоохранения пообещали разобраться со случаем ампутации пальцев пациентке Вологодской горбольницы № 1

5496
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В село Борисово-Судское передали новую пожарную автоцистерну
Новый законопроект может оставить россиян с невыездными банковскими картами
Мэр Вологды призвал чиновников пожертвовать деньги пострадавшим от наводнения в Тулуне
В Верховажском районе мать-алкоголичка оставила своих детей жить одних
В Вологду оштрафовали «Лигу денег», расклеивавшую листовки в подъезде должника
Прокуратура подтвердила нарушения при укладке асфальта в лужу на улице Предтеченской в Вологде
В храме деревни Воздвиженье в Вологодском районе нашли часть ружья середины 20 века
 


08.07.2019 [Общество]

Cвязанные с «мусорной реформой» предприниматели устроили свалку отходов в Тотемском районе?

1327
0
12.07.2019 [БлогоVO]

Я перевожу свой дневной заработок в пользу жертв наводнения

157
0
11.07.2019 [Обзор Прессы]

Думали, бандиты — оказалось, спецназ

508
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика