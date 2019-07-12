Новый законопроект может оставить россиян с невыездными банковскими картами

12.07.2019 [Экономика]

Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России. В результате окажется невозможным прием карт российских банков за рубежом, а внутри России — прием карт зарубежных банков, пишет “Ъ”

ЦБ и депутаты настаивают на принятии поправок к закону уже на ближайшей сессии 23 июля, когда состоится второе чтение законопроекта.

Законопроект вводит понятие «иностранная платежная система» (ИПС) таким образом, что МПС, зарегистрированные в ЦБ, под него не попадают. Следовательно, они должны подчиняться правилам для просто «платежных систем». В итоге международным платежным системам, работающим на территории России, придется внести изменения в правила работы на нашем рынке.

Это относится ко всем крупным иностранным системам. На данный момент дочерние структуры, состоящие в реестре операторов платежных систем ЦБ, есть у Visa, MasterCard, China Union Pay, JCB и др.

На приведение правил в соответствие с новыми требованиями платежным системам отводится 180 дней с момента вступления в силу закона.

По словам собеседников “Ъ” на платежном рынке, в России уже выпущенные карты исключенной из реестра системы продолжат работать через НСПК. Однако некоторые эксперты считают, что гарантий этого нет:

«Если у МПС отзовут лицензии в России, то на какое-то время все расчеты по картам внутри страны остановятся. Дело в том, что у НСПК сегодня договоры заключены не с банками, а с международными платежными системами, которые платят ей за обработку их трансакций внутри страны. Все условия расчетов, включая межбанковские комиссии, записаны в правилах международных платежных систем. И пока НСПК не заключит соответствующие договоры с банками, эти расчеты вряд ли возобновятся»,— считает независимый эксперт на платежном рынке Дмитрий Вишняков.

По словам собеседника “Ъ”, близкого к МПС, если рассмотреть самый негативный сценарий — исключение российских «дочек» МПС из реестра ЦБ,— то платежи по уже выпущенным картам будут проходить через НСПК, но за пределами России карты исключенных систем работать не будут. А с уходом какой-либо из систем с российского рынка иностранные карты, эмитированные ею, в России также работать не смогут.

Тэги: банковская карта, платежи

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