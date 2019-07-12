Мэр Вологды призвал чиновников пожертвовать деньги пострадавшим от наводнения в Тулуне

Мэр Вологды Сергей Воропанов заявил, что перевел свой дневной заработок в пользу жертв наводнения в Тулуне Иркутской области. Он призвал сделать то же самое "всех руководителей департаментов и управлений, подведомственных учреждений и тех, кто хочет помочь".

По словам Сергея Воропанова, эти средства будут направлены на сборы к школе детей из пострадавших населенных пунктов.

- Сегодня в городе Тулун, как во всей Иркутской области, объявлен день траура по погибшим от наводнения. В городе все еще затоплено 149 домов. Уровень воды хоть и пошел на спад, ситуация остается тяжелой. Помощь нужна разная. Мы связались с властями пострадавшего города и Иркутским отделением Российского детского фонда, чтобы узнать, чем вологжане могут помочь, - написал мэр Вологды.

Согласно декларации о доходах, Сергей Воропанов заработал за 2018 год 4 724 761,81 рубль. Поскольку в его декларации нет данных о продаже какого-либо имущества или средствах, полученных в дар, можно предположить, что это доход, полученный на основной работе. Соответственно, в месяц мэр Вологды получает 393 730 рублей, то есть 13 124 рубля в день (если взять для расчетов 30 дней в месяце).