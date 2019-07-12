В Вологду оштрафовали «Лигу денег», расклеивавшую листовки в подъезде должника

12.07.2019 [Общество]

Вологодский городской суд оштрафовал ООО МКК «Лига Денег». Сотрудник фирмы нарушил законодательство, требуя от вологжанки вернуть просроченную задолженности.

Женщина обратилась к судебным приставам, и те составили в отношении фирмы  административный протокол.  Оказалось, что женщина оформила договор микрозайма и из-за финансовых затруднений допустила просрочку. Когда сотрудница «Лиги денег» стала ей звонить, то не представилась и не уточнила наименование кредитора, что является нарушением законодательства.

- Обстоятельства совершения административного правонарушения подтверждаются аудиозаписью разговора с потерпевшей. Кроме того, вологжанка отмечает многочисленные факты расклейки листовок, содержащих информацию о ней, как о должнике, в подъезде дома по месту проживания, - сообщает Управление ФССП России по Вологодской области.

Фирму оштрафовали на 20 тыс. руб.

Тэги: коллекторы, долги

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