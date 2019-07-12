В храме деревни Воздвиженье в Вологодском районе нашли часть ружья середины 20 века

Настоятель храма деревни Воздвиженье Вологодского района сдал в Росгвардию обнаруженную в подсобном помещении часть старого ружья.

- Священник рассказал, что во время приборки территории и подсобных помещений, расположенных возле храма, обнаружил части старого ружья. Откуда эти вещи появились в подсобном помещении, он не знает, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Вологодской области.

Детали ружья - приклад и цевье - осмотрел начальник отделения лицензионно-разрешительной службы города Вологды Сергей Резинкин. На некоторых частях оружия были обнаружены заводские номера и маркировка ЗМЗ. Как пояснил Сергей Резинкин, внешне оно похоже на гладкоствольное ружье ИЖ-5, выпускавшееся в середине 20 века, однако такая маркировка встречается довольно редко.

Более точную информацию о марке ружья дадут сотрудники экспертно-криминалистического центра областного УМВД. Правоохранители должны также выяснить, каким образом части оружия оказались в подсобном помещении в церковном приходе. Настоятелю храма за добровольную сдачу оружия выдадут вознаграждение.