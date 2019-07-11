В Госдуме возобновится обсуждение законопроекта о принудительной комплексной застройке

11.07.2019 [Общество]

В России после полугодового перерыва снова стали обсуждать законопроект о комплексном развитии территорий. Как сообщает “Ъ”, правительство направило в Госдуму поправки ко второму чтению, однако они носят технический характер.

Несмотря на возражения отраслевых экспертов, предлагавших исключить из документа положения о принудительном изъятии недвижимости (за исключением аварийных домов) ради таких проектов, этот механизм сохранился.

Проект изменений в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, был внесен в Госдуму летом 2018 года и прошел первое чтение в ноябре. Документ вводит в законодательство понятие комплексного развития территорий, под которым понимается обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности «гармоничного сочетания» различных видов разрешенного использования земли и объектов капитального строительства, а также необходимой для их функционирования инфраструктуры.

Ради реализации таких проектов предусматривается возможность принудительного изъятия недвижимости для муниципальных нужд, в том числе квартир в многоквартирных домах, которые не признаны аварийными. В качестве основания для такого изъятия достаточно включения дома как подлежащего сносу или реконструкции в муниципальную адресную программу. Однако механизмы обоснования необходимости таких работ в документе не прописаны.

В конце июня общественный совет Минстроя направил в Госдуму свою позицию по этому вопросу. По мнению совета, принудительное изъятие жилых помещений в домах нарушает права граждан. Эксперты подчеркивают, что для реализации таких проектов нужно добровольное согласие большинства собственников на включение их домов в муниципальную программу. В поправках этого не учли.

Как рассказали “Ъ” в Минстрое, ключевой блок поправок касается упрощения процедур, например сокращения срока проведения общественных слушаний по проектам правил землепользования и застройки или наделения муниципалитетов полномочиями по установлению порядка внесения изменений в документацию по планировке территорий. Вместе с тем Минстрой предлагает увеличить срок действия проекта планировки территории, необходимый для принятия решения об изъятии участков и расположенной на них недвижимости.

С учетом поправок думский комитет по транспорту и строительству должен доработать законопроект и внести его на рассмотрение Госдумы во втором чтении. 

Тэги: застройка, законопроекты

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