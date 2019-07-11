9-летний школьник из Вологды стал призером всероссийского конкурса по робототехнике "РобоКосмос"

11.07.2019 [Общество]

Девятилетний Арман Ташенов из Вологды стал призером всероссийского конкурса по робототехнике "РобоКосмос".

Робот Армана, который называется «Ночной стражник», занял третье место в номинации «Робостанция». Участники конкурса должны были придумать робота для освоения космоса. Робот оснащен двигателем постоянного тока, датчиками движения и может включать сигнал тревоги.

В подарок за призовое место Арман получил очки виртуальной реальности. В Вологде мальчик занимается в центре допобразования "Умный ребенок".

Тэги: допобразование, роботы

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