9-летний школьник из Вологды стал призером всероссийского конкурса по робототехнике "РобоКосмос"

Девятилетний Арман Ташенов из Вологды стал призером всероссийского конкурса по робототехнике "РобоКосмос".

Робот Армана, который называется «Ночной стражник», занял третье место в номинации «Робостанция». Участники конкурса должны были придумать робота для освоения космоса. Робот оснащен двигателем постоянного тока, датчиками движения и может включать сигнал тревоги.

В подарок за призовое место Арман получил очки виртуальной реальности. В Вологде мальчик занимается в центре допобразования "Умный ребенок".