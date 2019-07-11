Замглавы Пенсионного фонда Алексей Иванов задержан по подозрению в получении взятки

Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов 10 июля был задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает “Ъ” .

Информацию изданию подтвердили в правоохранительных органах и глава ПФР Антон Дроздов. По данным “Ъ”, уголовное дело в отношении Алексея Иванова находится в производстве следователей центрального аппарата СКР.

Ранее РБК со ссылкой на источник, близкий к зампредправления ПФР сообщал, что в отношении господина Иванова начаты следственные действия.

Алексей Иванов стал заместителем председателя правления ПФР в 2017 году, на этом посту он курировал развитие IT-инфраструктуры и информатизацию фонда. В декабре прошлого года источники “Ъ” рассказывали, что он скоро может лишиться своего поста в ПФР. По словам одного из собеседников “Ъ”, с конца 2018 года он лишился своих основных функций в ПФР, многие его обязанности перешли другому заместителю предправления ПФР Николаю Козлову.

До этого, в 2016 году, Алексей Иванов был назначен советником руководителя Федерального агентства лесного хозяйства, а с 2016 по 2017 год работал советником председателя правления ПФР. С 1977 по 2001 год проходил службу в вооруженных силах РФ, после чего работал в коммерческих структурах.

О том, как в прошлом году обсуждались перестановки в ПФР, читайте в публикации “Ъ”.