В Грязовецком районе при столкновении на встречной полосе погибли два человека

Смертельено ДТП произошло накануне около полудня в Грязовецком районе на границе с Ярославской областью.

Сегодня около 12.00 на 380 км автодороги Москва – Архангельск произошло дорожно-транспортное происшествие. По данным областного УМВД, 25-летний водитель "Лада Приора" решил объехать по обочине дороги "Ладу Гранту", которая ехала впереди в попутном направлении в Ярославль. В результате "Лада Приора" выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем "УАЗ Патриот".

Водитель "Лады Приора" погиб на месте ДТП. Его пассажир, также 1994 г.р., от полученных травм скончался в машине скорой помощи, пока его везли в больницу. Водитель "УАЗа" получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение.