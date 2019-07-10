В департаменте здравоохранения пообещали разобраться со случаем ампутации пальцев пациентке Вологодской горбольницы № 1

В департаменте здравоохранения области пообещали провести тщательное расследование инцидента с пациенткой Вологодской горбольницы № 1, у которой после наркоза почернела кисть руки, и пришлось ампутировать пальцы.

О произошедшем сообщил интернет-паблик Mash. В городской больнице № 1 Елене Лепихиной вырезали аппендицит, после чего, по ее словам, из-за неправильно вколотого в руку наркоза у нее началось осложнение. Женщина проснулась в реанимации с почерневшей кистью руки. Из-за сильных болей ей пришлось ампутировать фаланги пальцев.

Елена потратила около 200 тысяч рублей на экспертизы и лечение, однако больница свою вину не признает и отказывается выплачивать ущерб. А когда женщина обратилась в Вологодский городской суд, то... проиграла дело. Вологжанка считает, причина в том, что сын главврача работает в прокуратуре, а дочь заведующего хирургии - заместитель председателя городского суда.

О том, что в департаменте разберутся с этим случаем, руководитель ведомства Сергей Бутаков заявил сегодня, после того, как видео об этом инциденте появилось в соцсети. Почему этого не сделали раньше, не понятно. По словам Сергея Бутакова, инцидент произошел еще весной 2018 года во время проведения экстренной операции по поводу острого аппендицита.

«Позднее независимые эксперты «Бюро судебно-медицинской экспертизы» из Санкт-Петербурга подтвердили, что срочное лечение основного заболевания проведено пациентке своевременно и по всем правилам. По результатам проверки нарушений действующих на территории нашей страны порядков оказания медпомощи не выявлено. Этой же позиции придерживается суд первой инстанции, который признал врачей невиновными», - сказал Сергей Бутаков.

По его словам, в ближайшее время состоится второе судебное заседание, на котором будет рассмотрен вопрос о необходимости проведения повторной судебно-медицинской экспертизы либо принято окончательное решение.