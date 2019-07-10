За череповецкую "Северянку" будет играть Полина Ольховская из волгодонского «Импульса»

Центральная блокирующая волгодонского «Импульса» 19-летняя Полина Ольховская подписала контракт с череповецким волейбольным клубом "Северянка". «Импульс» - клуб Высшей лиги "А".
До перехода в 2018 году в "Импульс" Полина Ольховская играла за красноярский «Енисей-2» и омскую «Омичку-2».
– Увлекаюсь рисованием, люблю пробовать себя в разных видах искусств/творчества, активный отдых, интересуюсь фографией и монтажём видео, люблю смотреть сериалы, - рассказала о себе волейболистка сайту череповецкого клуба.