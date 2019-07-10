22 июля в Вологде пройдет фотовыставка "Сушка"

22 июля в Вологде пройдет ежегодная уличная выставка фотографий "Сушка". В этом году "сушить" фотографии будут с 14:00 до 20:00 в Ковыринском парке.

Напомним, это фотовыставка объединяет и профессионалов, и любителей. Суть акции состоит в том, что любой участник может повесить свои работы на веревки с помощью бельевых прищепок. В обмен на свои фотографии можно забрать любые другие. Свои снимки можно подписать, оставить на обороте координаты для связи или необычное послание её будущему обладателю.

Впервые эта акция по обмену фотографиями прошла в Санкт-Петербурге в 2011 году при поддержке Академии Фотографии. Сейчас она проводится в более чем ста городах в разных странах мира.

В Вологде выставку организуют фотографы Евгений Рыжов и Сергей Кичигин.