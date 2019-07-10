Череповецкая «Северсталь» начнет сезон КХЛ матчем с «Автомобилистом»

Континентальная хоккейная лига опубликовала на своем сайте предварительный план сезона 2019/20. Официальная презентация календаря состоится завтра, в сегодня стало известно расписание двух первых игровых дней, а также первые домашние матчи всех 24 клубов КХЛ.

Сезон стартует в воскресенье 1 сентября матчем между обладателем Кубка Гагарина московским ЦСКА и финалистом прошедшего сезона омским «Авангардом», который будет проводить домашние матчи в подмосковной Балашихе.

Череповецкая «Северсталь» начнет сезон 2 сентября выездным матчем в Екатеринбурге против местного «Автомобилиста». 6 сентября череповчане сыграют с «Авангардом».

Первый домашний матч в Череповце пройдет 9 сентября: соперником «Северстали» станет московский ЦСКА.