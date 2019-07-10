В Грязовце фирма, занимающаяся переработкой отходов, накопила долг 2,7 млн рублей

Судебные приставы арестовали оборудование по утилизации отходов у ООО «Зеленый город» в Грязовце. Как пояснили в УФССП России по Вологодской области, фирма задолжала 2,7 млн рублей по займу и договорам купли-продажи.

Предприятие занимается переработкой отходов.

- В целях побуждения руководства компании к оплате задолженности, судебные приставы выехали на производство, расположенное в 10 км от г. Грязовца для проверки имущественного положения предприятия и составили акт описи и ареста гидравлического оборудования по переработке отходов, - сообщает пресс-служба УФССП России по Вологодской области.

Арестованное оборудование осталось на хранении у владельца. Если фирма в установленный законом срок не погасит задолженность, арестованную технику продадут.