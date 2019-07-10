В Соколе осудили мужчину, который 31 декабря убил отца за отказ дать денег на выпивку

10.07.2019 [Происшествия]

В Соколе 41-летнего мужчину признали виновным в убийстве отца. В момент трагедии оба были пьяны.

Тело 68-летнего мужчины с явными признаками насильственной смерти было обнаружено 31 декабря 2018 года в комнате дома на улице Кирова. Полицейские «по горячим следам» задержали подозреваемого – сына погибшего.

- Следствием и судом установлено, что 31.12.2018 около 18 часов между подозреваемым и его отцом, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора, в ходе которой 41-летний мужчина нанес потерпевшему удар ножом в область живота. От полученных телесных повреждений хозяин жилья вскоре скончался на месте происшествия, - пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Задержанный рассказал следователям, что отец отказал дать ему деньги на спиртное. Это привело к ссоре, в ходе которой они вспомнили все взаимные обиды.

Мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Добавим, что ранее он уже был судим за убийство.

Тэги: убийство, пьянство

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