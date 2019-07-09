В России отменили бумажные справки для подтверждения инвалидности

09.07.2019 [Общество]

Жителям России с инвалидностью больше не придется предоставлять бумажные справки, чтобы подтвердить ее. Соответствующий законопроект приняла Госдума, пишут РИА Новости.

Закон связан с началом работы государственной информационной системы "Федеральный реестр инвалидов". Предоставлять необходимые сведения будет Пенсионный фонд в электронной форме с соблюдением всех стандартов защиты информации.

Однако, если в реестре не окажется нужных сведений, придется все равно предоставлять в соответствующие органы бумажные документы.

Кроме того, инвалидам теперь не нужно будет получать отдельное местное разрешение на бесплатную парковку, его можно будет оформить вне зависимости от региона на портале госуслуг. Согласно закону, не менее десяти процентов мест на парковках общего пользования будет выделяться для бесплатной стоянки инвалидов I и II групп. Порядок парковки для инвалидов III группы определит правительство.

Разрешение можно получить не только на автомобиль, которым управляет инвалид, но и на машину, на которой его перевозят.

Закон должен вступить в силу 1 июля 2020 года. Подать заявление на включение транспортного средства в соответствующий реестр можно будет в течение полугода после вступления закона в силу.

Тэги: парковки, инвалиды, справки

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