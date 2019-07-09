До конца 2020 года из аварийного жилья обещают переселить более 900 вологжан

Осенью 2019 года вологжанам, проживающим в аварийном жилье, начнут предоставлять новые квартиры. Речь идет о реализации областной адресной программы №8 по переселению граждан из аварийного жилфонда в муниципалитетах Вологодской области на 2019-2025 годы.

Как рассказал начальник департамента строительства области Дмитрий Буслаев, программа разбита на несколько этапов. Первый этап рассчитан до 31 декабря 2020 года: за это время нужно расселить 934 человека из 15,2 тыс. квадратных метров аварийного жилищного фонда.

Жилье планируют приобретать за счет средств федерального и областного бюджетов у застройщиков и на вторичном рынке, в том числе путем выкупа у собственников.

- В связи с тем, что капитального строительства в рамках первого этапа не запланировано, реализовать его планируется ранее установленного срока, - пояснил Дмитрий Буслаев. –8 июля 2019 года лимиты бюджетных обязательств на реализацию программы департаментом финансов области были доведены до департамента строительства области и в течение двух рабочих дней будут доведены до муниципальных образований области - участников первого этапа программы. После чего в городах и районах приступят к проведению конкурсных процедур на приобретение жилых помещении для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, финансирование первого этапа составляет 538,5 млн. рублей, из них 517 млн.рублей - средства Фонда ЖКХ и 21,5 млн.рублей – областной казны. 30% средств Фонда уже поступили в региональный бюджет, остальные будут направлены по мере заключения муниципальных контрактов.

Справка

Областная адресная программа № 8 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019 - 2025 годы» утверждена Постановлением Правительства области от 1 апреля 2019 года № 322.

В программу включены 542 дома, которые признаны аварийными до 1 января 2017 года и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом. Их общая площадь 118,41 тыс. кв. м, в них проживают 6 584 человека.

В рамках программы запланировано финансирование в размере 4,19 млрд рублей. Для Вологодской области определен предельный уровень софинансирования расходных обязательств на реализацию программы в размере 4%, что составляет 167,55 млн. руб.

Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ составляют 4 млрд. рублей.