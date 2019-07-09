В Вологде осудили риэлтора, споившего жителя алкоголем и продавшего две его квартиры

В Вологде вынесен приговор в отношении 27-летнего риэлтора, который оставил без жилья одного из вологжан и организовал поджог автомобиля другого жителя.

Как сообщает городская прокуратура, в январе 2017 года обвиняемый решил завладеть двумя квартирами, хозяин которых злоупотреблял спиртным.

Он вошел к нему в доверие посредством спаивания алкоголем и предложил заработать 200 тыс.руб. путем фиктивной продажи квартир. Хозяину жилья риэлтор сказал, что это ему нужно для выведения денег из личного бизнеса и пообещал вернуть право собственности на квартиры через пару месяцев.

- Получив согласие на сделку и оформив куплю-продажу в УФРС, обвиняемый отвез обманутого в Санкт-Петербург, где оставил без денег и документов. Пока потерпевший скитался по северной столице в течение трех месяцев, риэлтор реализовал объекты недвижимости добросовестным покупателям, причинив обманутому вологжанину ущерб свыше 3 млн. рублей, - сообщает городская прокуратура.

Кроме того, в январе 2017 года обвиняемый украл у хозяина квартир банковскую карту и телефон, когда тот находился без сознания после приступа болезни. С карты мошенник похитил все деньги - 195 148 рублей.

Позже, осенью 2018 года, риэлтор организовал поджог автомобиля другого вологжанина. Для этого он нанял 26-летнего и 30-летнего вологжан, пообещав им вознаграждение. После совершения поджога второго задержали очевидцы, а первый спустя некоторое время пришел в полицию сам. Владельцу машины был причинен ущерб на сумму 423 тыс.рублей

Городской суд приговорил риэлтора к 7,5 годам колонии общего режима. , Поджигателям машины назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 года условно на 3 года.

Что стало с квартирами, удалось ли их вернуть владельцу, прокуратура не сообщает.