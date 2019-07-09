В Вологде у 17-летнего учащегося техникума нашли 28 свертков с наркотиками

В Вологде 17-летнего подростка будут судить за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Кроме того, оказалось, что молодой человек сам употреблял запрещенные вещества. Он учится в одном из техникумов Вологды.

- По версии следствия, в апреле 2019 года 17-летний вологжанин, находясь на территории города Вологды, нашел тайник (закладку) со свертком наркотического вещества общей массой не менее 37,74 грамма. Поскольку ранее подросток употреблял курительные смеси, то он сразу понял, что вещество запрещенное, забрал его с собой и хранил в хозяйственной постройке возле своего дома с целью дальнейшего сбыта, - сообщает региональное управление СК РФ.

17 апреля подросток был задержан сотрудниками ОКОН УМВД России по городу Вологде. У него изъяли два свертка с наркотиками. По данным регионального управления СК РФ, ранее молодой человек не попадал в поле зрения правоохранительных органов, но признался, что наркотики употреблял.

Сообщается, что в хозяйственной постройке возле дома подростка обнаружено и изъято 28 свертков с наркотическим веществом.

Уголовное дело передано в суд. Подростку может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.