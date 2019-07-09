В Лосте и на Станкозаводе в Вологде устанавливают игровое и спортивное оборудование

В двух микрорайонах Вологды устанавливают игровое и спортивное оборудование. Так, в начале июля был смонтирован комплекс для воркаута в Лосте, а на Станкозаводе появится игровой городок.

Инициативу сделать эти площадки выдвинули ТОСы «Лоста» и «Станкозавод». В рамках проекта "Народный бюджет" самоуправлениям выделили на эти цели по 1 млн рублей.

1 июля в Лосте смонтировали систему турников, рукоходов, брусьев и скамеек для пресса - это оборудование для занятий воркаутом. После этого начнется установка освещения, скамеек для отдыха в форме сердца, а также ограждений.

- Ограждение будет установлено вокруг всей игровой зоны, это позволит обеспечить безопасность играющих на площадке детей. Подготовка к монтажу ограждения сегодня уже началась. Также будут смонтированы четыре световые опоры, на них установлены светильники. Так что играть на площадке будут комфортно и по вечерам, - отметила председатель ТОС «Лоста» Наталья Лобачева.

Площадка в Лосте.

На Станкозаводе появится игровой комплекс - качели, стенки для лазания и каскад турников. Также здесь установят скамейку, урну, смонтируют освещение. Пока старые качели и горки временно передвинули, позже их разместят вместе с новым оборудованием.

Кроме того, возле школе №31 в этом микрорайоне по инициативе ТОСа «Станкозавод» оборудуют спортивную площадку. Подрядчики уже сняли грунт и заказали новое спортивное оборудование, его должны привезти в середине июля. Покрытие спортивной площадки будет песчаным.