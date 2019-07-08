Депутат и космонавт Елена Серова заявила, что видела из космоса обстрелы Донбасса Украиной

08.07.2019 [Общество]

Депутат Госдумы и космонавт Елена Серова заявила, что с борта Международной космической станции в 2014 году было хорошо видно, что обстрелы Донбасса вела Украина. Как сообщает РБК, это заявление Елена Серова сделала во время пленарного заседания Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Видеозапись трансляции заседания ПАСЕ опубликована на официальном канале организации в YouTube.

«С борта Международной космической станции невооруженным глазом мне довелось увидеть, как рвались бомбы и снаряды на территории Донбасса и Луганска. И они летели со стороны расположения Вооруженных сил Украины. А в это время там гибли безоружные люди», — сказала Серова.

По ее словам, обвинения против Москвы нужны официальному Киеву для того, чтобы скрыть «собственные военные преступления».

Позднее в интервью радиостанции «Говорит Москва» Серова объяснила, что речь идет об экспедиции, которая началась в сентябре 2014 года, и что другие космонавты МКС тоже видели в иллюминаторы «вспышки, всплохи и молнии» на востоке Украины. По ее словам, особенно хорошо видно было происходящее ночью:

«Куда летят и где рвутся бомбы, очень хорошо было видно. Про движение техники речь не шла. Для этого нужна оптика соответствующая, оборудование. Я говорила только о том, что видела невооруженным глазом», — сказала Серова.

Ранее в ОБСЕ поддержали проект резолюции, осуждающей действия России в Крыму и признание полуострова российским, а также поддержали резолюцию, которая призывает Россию отменить решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

Тэги: Украина, госдума, маразмы, депутаты

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