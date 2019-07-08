Представители РЖД проиграли очередной суд о тарифах на проезд в электричках в Вологодской области

08.07.2019 [Общество]

В Вологде вынесено еще одно решение суда по делу о тарифах на провоз пассажиров в пригородных поездах.

ОАО «Северная пригородная пассажирская компания», собственником которой на 99 % является ОАО «РЖД», не смогла отсудить 230 млн рублей из бюджета Вологодской области. Речь идет о разногласиях по поводу тарифов между железнодорожниками и чиновниками, которые продолжаются в Вологодской области уже несколько лет. Судебные заседания по этому поводу проходят с 2015 года.

Иск в арбитражный суд был подан к департаменту дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области. Как в нем заявили представители "СППК", 230 млн рублей убытков были вызваны госрегулированием тарифа на перевозки пассажиров в пригородных поездах по территории Вологодской области в 2012 году. 

Как установил суд, тарифы на проезд пассажиров в поездах пригородного сообщения были утверждены правительством Вологодской области в соответствии с действующим федеральным законодательством. Но по итогам 2012 года в "СППК" заявили, что с такими тарифами компания понесла убытки. 

Однако экспертиза выявила, что компания-перевозчик пыталась взыскать деньги из бюджета области необоснованно:

- Судом по ходатайству истца назначена судебная финансово-экономическая экспертиза, проведение которой поручено независимой экспертной организации (Москва). Эксперты, изучив представленные Компанией первичные документы, признали расчеты перевозчика экономически необоснованными, отметили «непрозрачность» затрат на оплату услуг сторонних организаций. Так, 70 % расходов Компании были связаны с внесением арендных платежей ОАО «РЖД» за использование подвижного состава с экипажем. 

Между тем, Программой структурной реформы на железнодорожном транспорте, утвержденной постановлением Правительства РФ от 21.05.2001 № 384, предусматривалось, что выделение из состава ОАО «РЖД» самостоятельных акционерных обществ для осуществления отдельных видов деятельности, в том числе для осуществления пассажирских перевозок в пригородном сообщении, сопровождается наделением их имуществом, необходимым для выполнения уставных задач: моторвагонным подвижным составом; моторвагонными депо; вокзалами с преимущественно пригородным движением; павильонами, платформами, кассовым оборудованием; иным имуществом пассажирского хозяйства, относящимся к пригородным перевозкам. Таким образом, экономическая необходимость аренды подвижного состава не подтверждена, механизм формирования арендных ставок Компанией не раскрыт, - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В итоге суд отказал ОАО "СППК" в удовлетворении иска. Заявленное ранее аналогичное требование компании о взыскании более 190 млн. рублей убытков по итогам 2011 года также оставлено без удовлетворения. Законность решения подтверждена Верховным Судом РФ. 

Напомним, в апреле 2017 года правительство Вологодской области и АО «Северная пригородная пассажирская компания» заключили трехлетний договор на организацию транспортного обслуживания населения пригородными электричками на территории региона.

Тэги: РЖД, тарифы, электрички

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