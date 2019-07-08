«Блюз на Веранде» пройдёт в Вологде с 17 по 19 июля

Международный фестиваль джаза, блюза и этно-музыки «Блюз на веранде» пройдет в Вологде с 17 по 19 июля.

Основные концерты фестиваля можно будет слушать в Консисторском дворе Вологодского кремля с 18 до 23 часов. 18 и 19 июля с 14 до 18 часов в сквере у Соборной горки будет работать открытая площадка «Блюза на веранде». Там пройдут концерты, творческие встречи с музыкантами и открытая дискуссия «Современное музыкальное пространство в провинции: быть или не быть?». Кроме того, для посетителей откроется развлекательная зона с дизайн-маркетом и фудкортом.

Участниками основной программы станут артисты из России, США и Италии.

Так, композитор и вокалист из США Куин ДеВо с группой The Blue Beat Review выступит 17 июля, начало в 18:00.

- Куин ДеВо покоряет публику своим мягким, проникновенным голосом с блюзовыми интонациями и мелодичным звучанием своей авторской музыки. Его классное блюзовое звучание передает вибрации Рэя Чарльза, Бо Диддли и Чака Берри. Кто-то называет это нео-соул или нео-госпел, но сам ДеВо называет это просто «вечной музыкой». Прослушивание таких групп, как Doors и Led Zeppelin в молодости, привело ДеВо к поиску корней их артистизма. То, что он нашел стало неотъемлемой частью звучания его группы - The Blue Beat Review. Музыка Куина ДеВо как будто из другого времени. Она объединяет в себе и прошлое и будущее. Это “истинная музыка” для всех, - рассказывают организаторы фестиваля.

Видео: vk.com/bluesnaverande

Каждый фестивальный день по традиции завершает джем-сейшн с участием всех артистов, принимающих участие в основной программе этого дня.

Билеты можно приобрести в театрально-концертных кассах города, кассе Дома актёра и онлайн. Подробную информацию о фестиваля смотрите в галерее к новости, а также в группе фестиваля в соцсети ВКонтакте.