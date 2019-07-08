Экс-заведующая центром соцобслуживания в Липином Бору и ее коллега присвоили себе 330 тысяч рублей инвалидов

08.07.2019 [Происшествия]

В Вашкинском районе вынесен приговор в отношении двух бывших работников бюджетного учреждения. Экс-заведующая «Комплексного центра социального обслуживания населения Вашкинского района» и заведующая хозяйством присвоили себе более 330 тысяч рублей, принадлежащих людям с инвалидностью, о которых в этом учреждении должны были заботиться.

Женщины осуждены по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере).  

- Установлено, что в период с января по апрель 2018 года, подсудимые совершали присвоение вверенных одной из них денежных средств, принадлежащих клиентам отделения стационарного обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов учреждения, путем снятия с банковских карт клиентов денежных средств, которые затем делили между собой, безвозмездно обращая в свою пользу и распоряжались ими по своему усмотрению. В результате преступной деятельности подсудимыми были присвоены денежные средства на общую сумму свыше 330 тыс.  рублей, - сообщает областная прокуратура.

Суд приговорил одну из виновных к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, другую - к 2 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Приговор суда в законную силу не вступил.

По данным прокуратуры, причиненный ущерб женщины возместили лишь частично.    

Тэги: коррупция, инвалиды

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