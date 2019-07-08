Вице-премьер РФ предложил освободить от НДС участников "мусорного" рынка

Участников "мусорного" рынка могут освободить от уплаты НДС. Проработать соответствующий вопрос вице-премьер РФ Алексей Гордеев поручил трем ведомствам.

- Минфину России, Минприроды России и ФАС России дополнительно проработать вопрос освобождения всех услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению твёрдых коммунальных отходов от налога на добавленную стоимость и представить соответствующие предложения, - говорится на сайте правительства.

Кроме того, Минтранс должен подготовить предложения о том, как освободить мусоровозовы от платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам.

Часть поручений касаются переработки отходов. В частности, Минприроды России и Минэнерго России должны будут внести в правительство РФ предложения по вопросу уточнения видов твёрдых коммунальных отходов, которые относятся к возобновляемым источникам энергии. Это нужно сделать для того, чтобы не сжигать мусор, содержащий полезные фракции.

В тему

В России идет «мусорная» реформа, которая принципиально изменит систему обращения с отходами. Главные вопросы — что делать с мусорными полигонами, строить или не строить мусоросжигательные заводы и как организовать переработку — столкнули власти, экспертов и жителей. Что предлагают одни, и чего боятся другие — в спецпроекте “Ъ”.