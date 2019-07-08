В Череповце полицейские остановили автомобиль с гашишем и амфетамином

08.07.2019 [Происшествия]

На Северном шоссе в Череповце полицейские остановили автомобиль "Дэу Нексия", в котором перевозили наркотики в крупном размере. Их вез 34-летний пассажир авто. 

В задней двери машины был обнаружен свёрток с веществом белого цвета. В кармане брюк пассажира полицейские нашли фрагменты вещества тёмного цвета.

- Согласно результатам химического исследования, вещества являются наркотическими средствами гашиш массой 3,27 грамма и амфетамин в количестве 9,793 грамма, что составляет крупный размер, - пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Полицейские установили, что пассажир приобрёл наркотики и попросил своего знакомого подвезти его из одного района Череповца в другой. По предварительной информации, водитель не знал о наркотиках.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под стражей. Ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Тэги: наркотики
Фото областного УМВД

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