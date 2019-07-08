«Пиковая дама», классика и рок: в Вологде проходит фестиваль «Лето в Кремле»

В Вологде продолжается X Театрально-концертный сезон «Лето в Кремле». Зрители уже познакомились с творчеством ансамбля «Фонограф джаз бэнд» под руководством Сергея Жилина, услышали традиционное тувинское горловое пение в исполнении «Трио Алаш» и увидели на сцене Консисторского дворика оркестр волынщиков «CityPipes». В ближайшие две недели в рамках фестиваля пройдет еще несколько мероприятий, в том числе моноспекталь «Пиковая дама» и концерт оркестра «Классик модерн бэнд», который исполнит хиты рок-групп.

9 июля в Консисторском дворе Вологодского кремля состоится концерт Московского камерного оркестра «MusicViva» под руководством Александра Рудина. Будут исполнены произведения Чайковского, Турина, Мануэля де Фалья и Адриена Серве. Солисты – Елена Корженевич (скрипка) и Александр Рудин (виолончель). Начало в 19.00.

10 июля в «Русском доме» актёр Евгений Князев представит моноспектакль по повести Пушкина «Пиковая дама». Начало в 19.00.

11 июля в Консисторском дворе состоится благотворительный гала-концерт лауреатов фестивалей музыкального творчества МВД России «Пою тебе, моя Россия». Полицейские исполнят известные музыкальные произведения и авторские песни. Начало в 18.00.

16 июля оркестр «Классик модерн бэнд» под руководством Виктора Кочнева исполнит классику в современной обработке и популярные рок-хиты групп «Metallica», «DeepPurple», «TheBeatles», «Queen» и др. Начало в 19.00, Консисторский двор Вологодского кремля.

Фестиваль «Лето в Кремле» завершится 23 июля в Консисторском дворе, начало в 19.00. В этот день там выступит ансамбль песни и танца «Русский Север».

Билеты на мероприятия можно приобрести в кассе Вологодской филармонии, в театрально-концертных кассах города и на сайте филармонии.

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