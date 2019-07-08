Cвязанные с «мусорной реформой» предприниматели устроили свалку отходов в Тотемском районе?

Предприниматель Александр Слонов добился взыскания в его пользу штрафа за то, что полицейские несколько лет халатно относились к его заявлению. Речь идет о незаконной мусорной свалке, которую, по его словам, устроило на его участке в Тотемском районе ООО «Вологодская льняная компания». Учредители этой фирмы тесно связаны с проводящейся сейчас в области «мусорной реформой».

Горы мусора появились на его участке в Тотемском районе еще в 2013 году. Александр Слонов пояснил, что там находится недействующий цех ЖБИ, который они собирались продать или сдать в аренду. В мае 2013 года замок на воротах оказался взломан, а участок завален тоннами отходов – опилками, землей, корнями кустарников, остатками бревен и прочим мусором.

- Даже невооруженным глазом было видно, что следы от тяжелой техники, на которой отходы были завезены на мой участок, вели с соседней территории, принадлежащей ООО «Вологодская льняная компания». Косвенным подтверждением того, что мусор привезли именно эти соседи, служит и то, что на их территории работает цех деревообработки и производилась чистка сточных канав. С представителями предприятия у нас несколько лет продолжались судебные тяжбы, поэтому можно предположить, что таким образом они решили отомстить за проигранные суды, - пояснил Александр Сергеевич.

Незаконная свалка - за воротами.

Александр Слонов попросил руководство ООО «ВЛК» убрать мусор, а также обратился в местный отдел полиции, прокуратуру и отдел охраны окружающей среды и природопользования администрации Тотемского района.

Экологи зафиксировали несанкционированную свалку и запросили документы по контролю и утилизации отходов у руководства ООО «ВЛК». Те просьбу инспектора проигнорировали, в суд не пришли и в итоге были оштрафованы на 3000 рублей за «непредоставление сведений государственному лицу».

Однако в полиции возбуждать уголовное дело… отказались. Александр Слонов обратился в прокуратуру. Дело пошло по кругу. Только за полгода – с лета 2015 года до февраля 2016 года - тотемские полицейские трижды отказывали предпринимателю в возбуждении уголовного дела и трижды прокуратура «заворачивала» эти постановления обратно.

Слонов сходил на приемы к руководству Вологодского УМВД и областной прокуратуры. Наконец, в мае 2016 года было возбуждено уголовное дело, правда, всего лишь по статье 330 УК РФ «Самоуправство», а не по факту умышленного повреждения чужого имущества.

Александр Сергеевич считает, что полицейские прибегли к 330-й статье, потому что она к тому времени позволяла закрыть дело за истечением срока давности, что и произошло в дальнейшем.

Та самая несанкционированная свалка.

Согласно показаниям, которые получил адвокат Александра Слонова у одного из свидетелей, он и другие работники завозили мусор на автомобилях с логотипом компании ООО «Инвестстрой» по указанию мастера, которому подчинялись. При этом свидетель подтвердил адвокату, что полицейским он рассказал то же самое. Отметим, что учредители ООО «Инвестстрой» Кремлев, Мешалкин и Аверин являются и учредителями ООО «Вологодская льняная компания».

Фамилия Кремлев тесно связана с региональным оператором по обращению с ТКО ООО «Аквалайн», занимающимся сбором мусора в восточной зоне области. Вячеслав Кремлев активно комментировал “мусорную” тему в соцсетях и участвовал в совещаниях, посвященных ей. При этом «Инвестстрой» зарегистрирован в одном здании с «Аквалайном» - на Козленской, 119а в Вологде.

Учредитель “Аквалайна” — Андрей Ивантеев. Он также учредитель тотемского ООО "Протепло", а директор там — Андрей Сорока, он же — директор ООО “Инвестстрой”.

Получив отказ по уголовным делам, Александр Слонов обратился в областной суд, чтобы наказать полицейских за волокиту. В итоге все семь постановлений, вынесенные в рамках расследования, были признаны незаконными и отменены. Правда, компенсацию за умышленное затягивание дела суд уменьшил с 400 000 до 20 000 рублей.

Впрочем, решение областного суда никак не повлияло на ход дальнейшего расследования. Уголовное дело было уничтожено по истечению срока его хранения.

Александр Слонов обратился в Тотемский районный следственный отдел СК с просьбой провести проверку действий сотрудников местного ОВД, но там снова не увидели никаких нарушений закона. 14 мая 2019 года Тотемский районный суд вынес постановление об отказе в удовлетворении жалобы. Апелляция на это постановление будет рассматриваться в Вологодском областном суде 8 июля.

- На протяжении более 6 лет я вынужден добиваться от правоохранителей исполнения закона, проводя при этом расследование сам. Всем, кроме правоохранительных органов известно, кто и почему организовал незаконную свалку на моем участке. При этом я постоянно плачу налоги на имущество (более 600 000 рублей за шесть лет), которым фактически не пользуюсь, - говорит Александр Слонов. - Из всего этого можно сделать вывод, что законы РФ на территории Вологодской области не действуют.

Отметим, что к ответственности за организацию незаконной свалки так никого и не привлекли.

P.S.: Комментарии руководства ООО «Вологодская льняная компания» и ООО «Инвестстрой» получить не удалось. Ранее в компаниях отрицали факт причастности к захламлению.