Новый цех для содержания рыбы откроют на предприятии в Кадуе

05.07.2019 [Общество]

Новый цех для содержания рыбы откроют этим летом в «Вологодской осетровой компании» в Кадуе. Это первая часть инвестпроекта по строительству и эксплуатации дополнительного рыбоводного комплекса с замкнутой системой водоснабжения. Его стоимость – более 250 млн. рублей.

В 12 бассейнах будет содержаться 100 тонн маточного стада рыбы осетровых пород. В них созданы максимально комфортные условия для стабильного круглогодичного роста и безопасного ее развития. Это позволит сократить срок выращивания икряной рыбы и созревание икры.

Ввод в эксплуатацию нового цеха позволит сократить себестоимость продукции, в дальнейшем увеличить производство икры до 33-35 тонн в год.

«Несколько лет назад мы начали оказывать активную поддержку отрасли рыбоводства. Также с 2018 года в области существует субсидия на разведение рыбы в искусственных условиях. В прошлом году на эти цели из областного бюджета было выделено порядка 29 млн. рублей. В этом году заложены более 130 млн., — напомнил заместитель губернатора Михаил Глазков. — Господдержка в регионе оказывается на разведение форели, осетровых, африканских сомов, карповых и многих других. Так что перспектив для вологодского рыбоводства очень много. На сегодняшний день в области создано 12 рыбоводческих предприятий, все они получили в пользование участки, где происходит выращивание товарной рыбы. Если в 2018 году рыбоводы Вологодчины вырастили 173 тонны рыбы то уже в этом году мы планируем обеспечить вологжан рыбой в объеме не менее 300 тонн, а по итогам 2020 года выйти на показатель 1000 тонн».

Вологодской осетровой компании за 2017-2018 годы было выделено около 19 млн. рублей из областного бюджета на возмещение части затрат на приобретение оборудования для рыбоводства.

Напомним, что «Вологодская осетровая компания» вместе с ООО «РТФ «ДИАНА» являются самым крупным в России осетроводческим производственным комплексом. На предприятии создан уникальный осетровый комплекс, позволяющий работать с большим количеством производителей круглый год и получать икру прижизненным способом в течение 8-ми месяцев в году.

В прошлом году силами рыбоводных предприятий Кадуйского района объём производства пищевой икры от осетровых видов рыб достиг 17 тонн, объем производства товарной рыбы составил 78 тонн (44 тонны осетра, 34 тонны карпа).

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ". 

 

Тэги: рыбы, производство

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