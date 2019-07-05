В Кириллове суд снял судимость за незаконный оборот наркотиков с трудника монастыря

05.07.2019 [Общество]

Кирилловский районный суд вынес постановление о снятии судимости с 47-летнего трудника местного монастыря. Ранее мужчина был осужден за торговлю наркотиками, а, освободившись из колонии, обосновался в Кирилло-Белозерском монастыре, что помогло ему избавиться от судимости.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области, в июле 2010 года Валдайским районным судом Новгородской области мужчина был осужден за покушение на сбыт наркотических веществ. Его приговорили к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Отбывал наказание в исправительной колонии №3 в Великом Устюге.

В марте 2016 года от отбывания наказания он освобожден условно-досрочно и теперь решил обратиться в суд с ходатайством о снятии судимости в связи с исправлением.

- Из представленных характеристик следует, что после освобождения из мест лишения свободы он встал на учет в установленном порядке, проживает в Кирилло-Белозерском монастыре, был принят в качестве трудника, проходит послушание пономаря, звонаря, является ответственным по странноприимному дому, учится в Вологодской духовной семинарии, где отмечен как усердный и усидчивый семинарист, получающий знания для своего духового развития, в работах проявил себя послушным, трудолюбивым, исполнительным и старательным, - сообщает пресс-служба судов.

К административной и уголовной ответственности мужчина с момента освобождения не привлекался и, как говорит, встал на путь исправления.

Согласно Уголовному кодексу РФ, если осужденный после отбытия наказания вел себя безупречно, то по его ходатайству суд может снять с него судимость до истечения срока погашения судимости. Кирилловский районный суд принял решение удовлетворить ходатайство мужчины, судимость снята.

Справка

Тру́дничество — направление деятельности людей, работающих при православном монастыре на добровольной и бескорыстной основе, а при длительном периоде работы ещё и проживающих там же. В таких случаях трудник со стороны монастыря/храма обеспечивается питанием и проживанием. Трудничество — форма духовного развития. 

Тэги: судимость, монастырь

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