Рыболовный фестиваль пройдет в Кириллове 6 июля

В эту субботу, 6 июля, на центральном пляже в Кириллове пройдут соревнования рыбаков на кубок телеканала «Охотник и Рыболов». В программе также турниры по приготовлению ухи и шулюма, мастер-классы, тест-драйв лодочной техники.



Основное мероприятие – турнир по рыбной ловле - пройдёт сразу в трёх дисциплинах: донная удочка, поплавочная удочка и спиннинг с лодки. Регистрация участников начнётся в 6.30 утра.



Организаторы усовершенствуют популярный на прошлогодних соревнованиях детский рыболовный турнир: участников разделят по возрастным категориям на три группы «3-6 лет», «7-10 лет» и «11-14 лет». По итогам будут определены 9 победителей. Турнир начнётся в 11.30.



«Мы выступаем за сохранение природных богатств края, поэтому поддерживаем спортивный принцип «поймал — отпусти»», - сайт телеканала «Охотник и Рыболов»



В программе кубка также заявлены турниры по приготовлению шулюма (наваристого супа из мяса, крупно порезанных овощей и зелени) и ухи. Гости попробуют блюда участников и определят победителей.



Помимо соревнований, на фестивале можно будет пострелять в тире, отчеканить собственную монету, спеть в караоке и принять участие в тест-драйвах лодочной и вездеходной техники.



Также заявлены мастер-классы по дрессировке хищных птиц, спонтанному спиннингу и охотничьей кулинарии.



Зарегистрироваться на участие в турнирах и найти подробную информацию о мероприятии можно найти на сайте телеканала «Охотник и Рыболов».