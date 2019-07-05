Рыболовный фестиваль пройдет в Кириллове 6 июля

05.07.2019 [Общество]

В эту субботу, 6 июля, на центральном пляже в Кириллове пройдут соревнования рыбаков на кубок телеканала «Охотник и Рыболов». В программе также турниры по приготовлению ухи и шулюма, мастер-классы, тест-драйв лодочной техники.

Основное мероприятие – турнир по рыбной ловле - пройдёт сразу в трёх дисциплинах: донная удочка, поплавочная удочка и спиннинг с лодки. Регистрация участников начнётся в 6.30 утра. 

Организаторы усовершенствуют популярный на прошлогодних соревнованиях детский рыболовный турнир: участников разделят по возрастным категориям на три группы «3-6 лет», «7-10 лет» и «11-14 лет». По итогам будут определены 9 победителей. Турнир начнётся в 11.30. 

«Мы выступаем за сохранение природных богатств края, поэтому поддерживаем спортивный принцип «поймал — отпусти»», - сайт телеканала «Охотник и Рыболов» 

В программе кубка также заявлены турниры по приготовлению шулюма (наваристого супа из мяса, крупно порезанных овощей и зелени) и ухи. Гости попробуют блюда участников и определят победителей. 

Помимо соревнований, на фестивале можно будет пострелять в тире, отчеканить собственную монету, спеть в караоке и принять участие в тест-драйвах лодочной и вездеходной техники. 

Также заявлены мастер-классы по дрессировке хищных птиц, спонтанному спиннингу и охотничьей кулинарии. 

Зарегистрироваться на участие в турнирах и найти подробную информацию о мероприятии можно найти на сайте телеканала «Охотник и Рыболов». 

Тэги: фестивали

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

На улице Предтеченской в Вологде рабочие кладут асфальт в лужу
Против журналистов Newsvo пытаются завести уголовное дело: в редакцию пришла полиция
В Кремле допустили возможность второго тура на выборах губернатора в Вологодской области
В Вологде назначили новых директоров в школе № 37 и лицее № 32
В Вологодскую область прибыли тихоокеанские противолодочные самолеты
В Госдуме поддержали идею РПЦ включить в школьный курс по литературе религиозные тексты
В Великоустюгском районе отстранили от должности главу поселения, разрешившего незаконно вырубить лес
Путин уволил заместителя главного военного прокурора, уроженца Вологды Александра Никитина
Сын бывшего главы Вологодского УМВД фигурирует в расследовании Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве
В Устюженском районе столкнулись УАЗ и мопед: погиб 70-летний мужчина
04.07.2019 [Политика]

Умное голосование: вологжанам подскажут, какого кандидата выбрать, чтобы победить «Единую Россию»

1874
2
02.07.2019 [Общество]

В Кремле допустили возможность второго тура на выборах губернатора в Вологодской области

4281
4

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодский городской суд отпустил журналиста Алексея Сизова под домашний арест
Новый цех для содержания рыбы откроют на предприятии в Кадуе
В Вологде на железнодорожном переезде поезд насмерть сбил 31-летнего велосипедиста
В Кириллове суд снял судимость за незаконный оборот наркотиков с трудника монастыря
Рыболовный фестиваль пройдет в Кириллове 6 июля
Омич Андрей Неридный приехал в Вологду на велосипеде: он помогает собирать деньги на паллиативную помощь больным детям
В Череповце на один день сделали бесплатным проезд на 25 новых автобусах
 


05.07.2019 [Общество]

Омич Андрей Неридный приехал в Вологду на велосипеде: он помогает собирать деньги на паллиативную помощь больным детям

385
0
05.07.2019 [БлогоVO]

Деревни умирают

138
0
04.07.2019 [Обзор Прессы]

В Череповце конфликт вокруг ОАО дошел до стрельбы

514
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика